Naast Telenet, Orange en Proximus nu ook vierde grote telecomspeler in België (en dat kan je mogelijk gaan voelen op je factuur)

Naast Proximus, Telenet en Orange komt er nu ook een vierde, grote telecomspeler voor particulieren in ons land. Dat meldt telecomwaakhond BIPT. Het nieuwe bedrijf is naar eigen zeggen van plan “de factuur van uw smartphone een stuk goedkoper te maken”. De veiling voor 5G-licenties in ons land - waar die vierde grote speler aan deelnam - heeft in totaal 1,2 miljard euro opgebracht.

Naast de drie bekende spelers, komt er een vierde grote telecomoperator op de Belgische consumentenmarkt. Het gaat om het West-Vlaamse bedrijf Citymesh, dat samen met grote Europese telecomspeler DIGI 83 miljoen euro op tafel legde bij de veiling van een 5G-licentie. Die Europese telecomspeler is actief in verschillende andere Europese landen, waaronder Italië, Spanje, Portugal en Roemenië.

De nieuwe speler zal een netwerk met nieuwe masten uitbouwen in ons land. Doel is een “supersnel mobiel internet en een mobiel bereik dat even groot zal zijn als dat van de grootste spelers zoals Proximus, Telenet of Orange”. Ook zegt het bedrijf zich te willen onderscheiden door een lagere prijs.

Vijf operatoren - met name Citymesh, NRB, Orange, Proximus en Telenet - namen deel aan de veiling voor frequenties om in België een mobiel netwerk te runnen met snellere 5G-verbindingen. Ze konden elk een deel van het radiospectrum verwerven waarmee ze het mobiele telecomlandschap in ons land zullen bepalen voor de komende 20 jaar. De opbrengst van de veiling was veel groter dan verwacht. Er was uitgegaan van een kleine 800 miljoen euro, maar het werd 1,2 miljard euro.

Goed voor uw portefeuille?

De komst van een nieuwe telecomspeler is wellicht goed nieuws voor de consument, die vandaag in België een van de hoogste telecomtarieven van Europa betaalt. Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) hoopt alvast dat een vierde mobiele speler de concurrentie zal aanwakkeren. “Als dit tot concurrentiële prijsformules leidt, zou dit goed nieuws zijn voor onze burgers die nu hoge telecomfacturen betalen”, zei ze in een eerdere reactie.

Belgisch bedrijf

Citymesh is een Belgisch bedrijf gevestigd in Oostkamp. Het bedrijf werd opgericht door drie Blankenbergenaars - onder wie de CEO Mitch De Geest - die hun project ooit in hun tuinhuis begonnen. Citymesh levert nu zakelijke, mobiele netwerken, onder meer voor de luchthaven in Zaventem, en gaat dat ook in de toekomst blijven doen, meldt het bedrijf. De tweede partner zal zich helemaal toespitsen op de Belgische consumentenmarkt.

