“Naast het verdriet overheerst een groot schuldgevoel, maar dat brengt Loïc niet terug”: zoontje van Nicolas en Melissa verdronk in hun zwembad

Wilrijk Kogelgaten in voordeur apparte­ments­ge­bouw Wilrijk: mogelijk loodjesge­weer

In de Gemzenstraat in Wilrijk is zondagochtend, of in de nacht daarvoor, een appartementsgebouw beschoten. Een bewoner bemerkte drie kogelinslagen in de voordeur van de inkomhal. Niemand raakte bij het incident gewond. Het parket heeft ondertussen een onderzoeksrechter gevorderd.

13 februari