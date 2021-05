Naast Conings staat ook cipier op OCAD-lijst

Oostende/Bredene Lucien Annot (45), verdachte van moordpo­ging in Bredene, opgepakt

21 mei Na een klopjacht van inmiddels vier dagen is de verdachte van de moordpoging in Bredene, Lucien Annot (45), opgepakt. Nadat het parket vrijdagmiddag een opsporingsbericht uitstuurde, duurde het maar enkele uren vooraleer hij werd gesignaleerd. De man bevond zich in Gistel.