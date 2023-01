Naar schatting 24 wolven in België, waarvan 13 in Limburg

Steeds meer 5-jarige kleuters onvoldoen­de aanwezig om naar lager onderwijs te gaan

Zowat 76 procent van de ingeschreven 5-jarigen was in het schooljaar 2021-2022 voldoende aanwezig in de kleuterklas om rechtstreeks toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Dat aantal ligt lager dan de voorbije jaren, blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Die daling is te verklaren door de strengere voorwaarden en de gevolgen van de coronacrisis.

