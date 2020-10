"Naar een nieuwe lockdown? Misschien is het vandaag vooral wijs om geduld te hebben”

Summer (25) riskeert tien jaar cel nadat ze vuur opent op liefdesri­va­le Grietje (72): “Vat der vernederin­gen was plots vol”

13 oktober “Ayub en Grietje waren me aan het uitlachen. Het vat der vernederingen was plots vol.” Dat was volgens Summer A. (25) uit Temse de ultieme klik om op 10 februari tijdens een bezoek in Wielsbeke een wapen te nemen en twee keer in de richting van haar 72-jarige liefdesrivale Grietje Wieringa (72) te schieten. Acht maanden later verblijft ze nog altijd in de cel en hoorde ze tussen haar tranen door op haar proces in Kortrijk 10 jaar cel vorderen voor poging moord. Zelf betwistte ze dat ze vooraf het plan voor de schietpartij had beraamd.