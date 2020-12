Naaktfoto’s van bv's nog altijd heel gemakkelijk te vinden via Google

Vandaag bracht Google de meest gegooglede zoektermen uit van dit jaar. En wat blijkt? De meest gegooglede nationale figuur is Sean Dhondt en bij de rubriek ‘Nederlandstalige zoektermen’ vinden we ‘Wat is rimmen?’. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de hele ‘Eveline’-affaire.

Maar door enkele eenvoudige zoektermen in te geven op Google vonden wij tussen de zoekresultaten een forum waarop de naaktbeelden nog gedeeld worden.

Nog tiental andere bv’s

Op het forum staat een bericht met verschillende downloadlinks naar de beelden van de bekende Vlamingen. “De links werken vandaag nog steeds. Best op de computer openen”, zegt de beheerder van de pagina in de commentaarsectie. Telkens als de links geblokkeerd of verwijderd worden, plaatst de beheerder er een nieuwe link. “Worden de links nog vernieuwd?”, vraagt een anonieme gebruiker zich af.

Een andere gebruiker deelt nog een webadres dat verwijst naar een ander forum waarop we de naaktbeelden terugvinden. En dat niet alleen, in totaal staan er naaktbeelden op van een tiental bekende en minder bekende Vlamingen. Gebruikers ruilen of verkopen de beelden daar aan elkaar.

De fora zijn berucht, want verschillende gebruikers posten er privégegevens, zoals gsm-nummers, adressen en namen van familieleden, van vermeende pedofielen en ze roepen op om hen online lastig te vallen of zelfs om fysiek geweld te gebruiken.

De advocaat van Stan Van Samang, Tom Bauwens, wil geen commentaar geven over de zaak. Google haalt, na een melding van onze redactie, de beelden meteen offline. “We werken met verschillende partners samen en doen er alles aan om wraakporno van onze zoekmachine te houden”, zegt woordvoerder Michiel Sallaets. “Gebruikers kunnen altijd een melding doen en dan halen we de site offline. Dat hebben we ook meteen gedaan, nadat jullie ons contacteerden.”

“Beeldmateriaal offline halen is bijna onmogelijk”

“Eens iets op grote schaal de ronde doet op het internet is het bijna onmogelijk om het allemaal te verwijderen”, zegt VTM Nieuws-journalist en sociale media-expert Kenneth Dée. “Het enige wat je kan doen is de zoekterm via gerechtelijke weg laten verwijderen van Google. Zo is het moeilijker om de pagina te vinden. En dat hebben de advocaten van Stan Van Samang ook gedaan”, zegt Dée. Maar het is bijna onmogelijk om al het beeldmateriaal te verwijderen, ook omdat er altijd wel iemand zal zijn die de foto’s thuis heeft staan.

“De beelden terug online plaatsen is trouwens strafbaar, omdat ze zonder toestemming verspreid worden”, aldus nog Dée. De hele website offline halen is volgens Dée bijzonder moeilijk. “En zelfs als dat nog zou lukken, verschijnt het beeldmateriaal toch weer op een andere site.”