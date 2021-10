heestert “Alstu­blieft, ik smeek u. Breng het boekje terug”: mama Sofie doet oproep na nieuwe diefstal op herden­kings­plek Sander (18)

15 oktober Amper een maand nadat de lantaarn op het herdenkingsplekje van de overleden Sander (18) is verdwenen, heeft iemand nu ook het herinneringsboekje meegenomen. Mama Sofie Florin is nog meer gebroken dan bij de eerste diefstal. “Iedereen die Sander komt herdenken, kan er iets inschrijven. Ik ging er vaak lezen als ik het even moeilijk had.”