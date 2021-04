Na zware branden in Anderlecht en Opwijk: dit kan je zelf doen om het risico op brand te verminderen

Woningbranden lijken steeds vaker voor te komen. Blijkt dat ook in de cijfers?

Achttien slachtoffers in een fatale woningbrand. Dat is de trieste balans van 2021. Nu al. Quasi elke week overleeft iemand een brand in zijn of haar woning niet. De cijfers van vorig jaar waren niet beter. Toen lieten in totaal 76 mensen het leven in een brand. In 2019 waren dat er nog 53, in 2018 in totaal 56. In Vlaanderen zagen we vorig jaar meer dan een verdubbeling van het aantal doden tegenover 2019.