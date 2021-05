Na winst van Ward Lemmelijn in Container Cup: waarom roeiers, langlaufers en biatleten het altijd goed zullen doen

Mocht zijn toenmalige voetbalclub, tweedeklasser CS Visé, niet failliet zijn gegaan, was hij nooit een fitness binnengestapt om die plots vrijgekomen tijd op te vullen. Mocht dààr, in de gym van Tienen, niemand van het roeiteam hem van de ergometer zijn komen plukken, hij was nooit in een roeiboot gestapt. Het verhaal van Ward Lemmelijn (24) is er een van aaneen gebreide toevalligheden. Als jongeling was ie geen slechte voetballer bij Roda JC in de Nederlandse eredivisie, maar zijn studies deden hem een stapje opzij zetten en voor de Belgische tweede klasse kiezen. “Die club ging failliet en dus ging ik me in afwachting van een nieuw team op andere dingen focussen”, vertelt hij. “Wat fitnessen, lopen, wielrennen.” Lemmelijn won meteen de eerste loopwedstrijd waar hij aan deelnam. En zo ging het dus ook met zijn eerste indoor roeiwedstrijd, op de ergometer waar hij in de fitness mee in het oog was gesprongen. Hij pakte het schoolrecord, twee weken later werd hij Belgisch kampioen, een maand daarna werd hij vijfde op het Europees kampioenschap. Sindsdien verloor hij geen enkele indoorwedstrijd en schreef hij drie wereldtitels bij de U23 op zijn naam.