Na wantoestanden in kinderopvang: Zorginspectie krijgt extra personeel

Zemst “Ongeloof­lijk dat we zo snel nieuwe plek hebben”: ouders opgelucht dat gemeente opvang­plaat­sen vond na sluiting crèches

Amper drie dagen nadat drie crèches van Mippie en Moppie in groot-Zemst verplicht de deuren moesten sluiten, heeft de gemeente voor 95 kindjes een andere opvangplek gevonden. Dat dat zo snel gelukt is, is niet alleen voor de gemeente een verrassing maar ook heel wat ouders hadden dit niet verwacht. “Plots is er een enorme last van onze schouders gevallen”, klinkt het bij hen.

17:22