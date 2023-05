Na vrijlating Olivier Vandecasteele schreeuwen ook ouders van opgesloten Belg Tanguy Taller om hulp

ASSISEN. 26 jaar opsluiting voor Steven Marijsse: “Ik wil nog zeggen dat het me spijt en dat ik een beter mens zal worden”

Steven Marijsse (46) is door het West-Vlaamse assisenhof tot 26 jaar opsluiting veroordeeld voor doodslag op zijn aanstaande echtgenoot Gerdy Delannoy (53). “De spaarkaart is vol. De gunsten zijn op. Hij is een seriële partneragressor zonder remmingen.” Hoe is deze beslissing tot stand gekomen? En hoelang blijft Marijsse zeker in de cel?