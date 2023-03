Na voorstel Van Quickenborne: wat kan TikTok allemaal over jou te weten komen? Expert legt uit

Tweede warmste winter ooit in Europa

De winter van 2022-2023 was de op een na warmste ooit voor Europa, met hoge gemiddelde temperaturen in Oost-Europa en delen van Noordoost-Europa. Dat heeft het Europese aardobservatieprogramma Copernicus gemeld. Daarnaast blijkt nog dat de omvang van het zee-ijs in het zuidpoolgebied in februari kleiner dan ooit was.