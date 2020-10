Na Von der Leyen verlaat ook Finse premier EU-top Brussel om in quarantaine te gaan

Ook de Finse premier Sanna Marin heeft de EU-top in Brussel verlaten om in quarantaine te gaan. Ze heeft contact gehad met een parlementariër die besmet blijkt, laat ze weten. Gisteren verliet Commissievoorzitter Ursula von der Leyen Brussel ook al om in quarantaine te gaan.

Marins Zweedse collega Stefan Löfven neemt op de tweede en laatste dag van de top de honneurs voor Finland waar. De 34-jarige regeringsleider reist uit voorzorg direct terug naar huis, ondergaat daar een test en gaat in quarantaine.

De top was al niet voltallig: ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki ontbreekt. Hij zit in quarantaine na contact met iemand die het virus onder de leden bleek te hebben. Zijn Tsjechische collega Andrej Babiš neemt de honneurs voor hem waar op de top.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor aanvang van de top gisteren. Inmiddels is ze in quarantaine.

Nu een nieuwe golf besmettingen Europa overspoelt, is het maar de vraag of de regeringsleiders en staatshoofden na deze tweedaagse top weer snel naar Brussel zullen terugkeren. Is dat niet het geval, zou dat een verlies zijn, klinkt het vaak, omdat meningsverschillen zich gemakkelijker laten overbruggen in persoonlijke ontmoetingen.

Maar de Nederlandse premier Mark Rutte ziet er geen been in als het voorlopig niet meer van een fysieke top zou komen. “Als het niet fysiek zou kunnen, kunnen we nog steeds doorwerken”, zei hij voor aanvang van de bijeenkomst met zijn Europese collega’s.

Von der Leyen ging begin deze maand al een keer in quarantaine, nadat ze in de nabijheid van een besmet persoon was geweest. Dat werd vlak na de vorige Europese top openbaar. Ze bleek toen niet besmet.

Die vorige top kwam er overigens pas na een week uitstel. Ook toen gooide een verplichte quarantaine roet in het eten - van Europees president Charles Michel destijds.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) arriveert op de top.