Na verpleegkundigen overweegt nu ook patiënt klacht tegen nalatige Aalsterse chirurg: “Het implantaat lag gewoon los in m’n nek”

Brussel Man dreigt ammoniak over veilig­heids­agen­ten MIVB te gieten: medewer­kers en één reiziger naar ziekenhuis

Twee veiligheidsagenten van vervoersmaatschappij MIVB en een reiziger moesten woensdag naar het ziekenhuis worden gebracht, nadat ze in het Zuidstation in Sint-Gillis ammoniak hadden ingeademd. Nadat een man ermee had gedreigd om een flesje over de veiligheidsagenten uit te gieten, viel het op de grond.

19 januari