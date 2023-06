Na verdrinking van 16-jarige in Ourthe, komt ook twintiger om tijdens zwempartij met vrienden in Doornik

Het incident gebeurde deze namiddag omstreeks 16.00 uur in het recreatiedomein Carrière de l’Orient in Doornik. Het 20-jarige slachtoffer, Donovan, was samen met twee vrienden aan het zwemmen, maar raakte in het water vermoedelijk in moeilijkheden. De hulpdiensten en een duikteam kwamen ter plaatse, maar slaagden er niet meer in om de jongen nog te reanimeren.