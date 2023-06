Na “verbaal en fysiek incident” is regering akkoord over erelonen radiologen: “In elk ziekenhuis medische scan zonder supplementen te moeten betalen”

Ziekenhuis­kos­ten stijgen verder: een specialist die géén supplement vraagt voor een CT- of MRI-scan, is nog amper te vinden

Een opname in een ziekenhuis is opnieuw duurder geworden. Een eenpersoonskamer kost de patiënt gemiddeld 2.348 euro, een stijging met 7,2 procent, zo blijkt uit de Ziekenhuisbarometer. Intussen vragen steeds meer radiologen in Vlaanderen supplementen van gemiddeld 22 en 33 euro voor een CT- of MRI-scan. “Terwijl ze zelfs geen rechtstreeks contact hebben met de patiënt. Waarvoor is dat supplement dan nodig?”, vraagt CM-voorzitter Luc Van Gorp.