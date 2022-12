Na twee tragische ongevallen met jong slachtoffer en bejaarde bestuurder: vormen oudere mensen een gevaar in het verkeer?

Terugval van de beurzen treft ook pensioens­paar­ders

De terugval die de financiële markten dit jaar kenden, treft ook de bijna 1,8 miljoen pensioenspaarders met een pensioenspaarfonds zwaar. Eind september was hun opgebouwd kapitaal met 16,90% gezakt tegenover een jaar eerder. Over de laatste 10 jaar haalden ze niettemin nog altijd een jaarlijks rendement van gemiddeld 3,72%. Over de laatste 25 jaar was dat 4,04%, leren cijfers van de fondsenfederatie Beama.

22 december