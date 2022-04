Na terugroeping van àlle Kinder-producten uit fabriek Aarlen: wat moet je doen?

Welke producten worden nu teruggeroepen?

Wat moet je nu doen als je nog Kinder-producten hebt liggen?

• de producten terugsturen naar Ferrero: een andere mogelijkheid is om de Kinder-producten terug te sturen naar de Ferrero-fabriek in Aarlen. In dat geval moet de klant wel eerst contact opnemen met Ferrero. Dat kan via e-mail naar consumer.service.benelux@ferrero.com. De chocoladeproducent zal dan een barcode opsturen die gebruikt kan worden om het product per post op te sturen. Die barcode zorgt ervoor dat de bestemmeling, in dit geval Ferrero, de kosten zal dragen en de zending dus gratis is voor de consument. Het is ook mogelijk om de klantendienst te bellen op het nummer 0800 21 042, al is het de laatste dagen erg moeilijk om Ferrero te bereiken (de klantendienst is per telefoon nog altijd niet bereikbaar op het moment van schrijven, nvdr.).