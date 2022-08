Na succesvolle, beperkte test in Bredene: waarom is er in Vlaanderen nog steeds geen statiegeld voor plastic flessen en blikjes?

De kustgemeente Bredene heeft er een succesvolle test met statiegeld voor blikjes en plastic flessen op zitten. Hoewel die beperkt was in schaal roept het nogmaals de vraag op waarom het systeem nog niet is uitgerold in Vlaanderen. Aan het draagvlak bij de bevolking ligt het in ieder geval niet en ook het bedrijfsleven lijkt er steeds meer voor gewonnen. “Eigenlijk hoeven we niet echt meer te bewijzen dat het werkt”, zegt de directeur van Recycling Netwerk Benelux aan onze redactie.

Op de test in Bredene wenst het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet te reageren. “Wij wachten een officieel rapport af. We hebben de test niet mee begeleid, dus we weten niet hoe ze het succes ervan gemeten hebben”, zegt woordvoerder en kabinetschef Andy Pieters aan onze redactie. Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) kan zelf niet in detail gaan over de resultaten, want het rapport is pas eind deze maand klaar.

Wat de burgervader van Bredene wel wil uiten, is zijn frustratie met de Vlaamse regering. “Ze hebben dat proefproject van Bredene niet nodig om te weten dat het werkte, want in andere landen is er tot meer dan veertig procent minder afval door statiegeld. Ik vind het een zwaktebod dat ze zo reageren”, zegt hij in een telefoongesprek met onze redactie. “Met het proefproject willen de druk verhogen. Ik heb al duizend keer gevraagd om statiegeld in te voeren.”

Bij het kabinet van Demir wijzen ze naar de afspraken die voorganger Joke Schauvliege (CD&V) heeft gemaakt met verpakkingsproducten: “Je kan die niet zomaar uitgommen”, zegt Pieters. Wel vervroegde Demir de evaluatie van de zwerfvuilcijfers naar eind dit jaar, in plaats van eind 2023.

Joyce Van De Winkel, woordvoerster van de CD&V-fractie in het Vlaams parlement, verduidelijkt aan onze redactie dat Schauvliege statiegeld destijds wilde invoeren, maar door politieke onenigheid binnen de Vlaamse regering kwam het er niet van. De christendemocratische parlementsleden willen na het zomerreces in het parlement bovendien stappen ondernemen om een statiegeldsysteem sneller in te voeren.

Volgens de afspraken moet er 20 procent minder afval zijn gevonden in 2021, ten opzichte van referentiejaar 2015. “Dat is het minimale ingeschatte effect van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. De OVAM schat in dat bij een invoering ervan 20 tot 40 procent van het totale zwerfvuil zal verminderen”, legt Rob Buurman uit aan HLN. Hij is de directeur van Recycling Netwerk Benelux, dat één van de initiatiefnemers is van de Statiegeldalliantie. Meer dan twee derde van de Belgische gemeenten is lid van de alliantie, samen met allerhande bedrijven en andere organisaties.

Volgens Buurman wordt het moeilijk om die daling van 20 procent te halen en daarna kan het snel gaan. “Wat we weten is dat vanaf de wetgeving klaar is bedrijven minimaal een jaar nodig hebben om zich aan te passen. Bovendien zou het handig zijn als de drie gewesten het samen doen. We weten Brussel en Wallonië vooruit willen op dit vlak. Binnen twee jaar moet dat allemaal mogelijk zijn. Tegen het einde van 2024 zou het moeten kunnen lukken”, zegt hij. En dat lijkt ook bij het kabinet Demir het idee te zijn. “De minister wil deze legislatuur iets doen als dat nodig zou moeten zijn”, aldus woordvoerder Pieters.

De vraag is of de minister zoals haar voorganger zal zwichten voor druk uit het bedrijfsleven, schat Buurman in. “De bal ligt in het kamp van Demir en N-VA, want CD&V is in principe voorstander en Open Vld is eerder kritisch. Ze heeft de indruk gegeven de afgelopen jaren dat ze een eigen weg kiest, dus ik hoop dat het imago klopt en dat ze gewoon afgaat op de cijfers die er zijn, maar ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken.”

Draagvlak om statiegeld in te voeren voor plastic flessen en blikjes is er in ieder geval. Uit een enquête van eind 2021 van consumentenorganisatie Test Aankoop, ook lid van de Statiegeldalliantie, bleek dat drie op de vier Belgen er voorstander van zijn.

En de drankenproducenten? “Ze beseffen dat ze een statiegeldsysteem nodig hebben om hun plastic flessen hoogwaardig te recycleren. Op dit moment worden van oude blikjes geen nieuwe gemaakt. Die verdwijnen in andere producten. Om dat op termijn wel te doen, heb je een statiegeldsysteem nodig. De drankenproducenten denken dat ze duurzamer moeten worden en zien dat statiegeld de enige manier is”, legt Buurman uit.

