Na #streepinhetzand: doet de zaak-De Pauw inderdaad vrouwen twijfelen om klacht in te dienen? “Het gaat niet om gelijk hébben, maar om gelijk hálen”

'Streep in het zand.' Zo heette de open brief die deze week door de Vlaamse acteurswereld werd ondertekend. Een hart onder de riem voor wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen bij grensoverschrijdend gedrag. Je zou voor minder twijfelen, getuigt de 26-jarige Sylvie. "Als ik de commentaren over die vrouwen lees... Ze zijn zo hard, zo zwart-wit, dat kwetst ook mij. Want ik weet hoe de dingen echt gebeuren."