Na “spektakel” van vorige week maar weinig vuur in debat over Septemberverklaring

Terwijl de aanloop naar de Septemberverklaring vol spanning en vuurwerk zat, verloopt het debat erover vandaag in het Vlaams Parlement zonder grote verrassingen. De oppositie heeft wel kritiek op de crisis van de voorbije week en op de inhoud van het bereikte begrotingsakkoord, maar de regering-Jambon lijkt de rangen gesloten te hebben en komt voorlopig niet in de problemen.

Het Vlaams Parlement debatteert vandaag over de uitgestelde Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. Zoals te verwachten werd de regering-Jambon wel op de korrel genomen voor de gebeurtenissen van de voorbije week.

Zo verweet Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens de regering dat ze “meer bezig was met partijpolitieke belangen dan met belangen van onze mensen”. “De afgelopen week zagen we veel spektakel, maar bitter weinig om mensen uit deze crisis te halen”, klonk het bij Groen. Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman had het over “een beschamend potje slecht theater van een regering die meer met zichzelf bezig is dan met de Vlaming”.

Als een leeuw in een kooi

Minister-president Jambon gaf eerder deze week toe dat de blamage van maandag, toen hij met lege handen naar het parlement moest , “pijnlijk” was, maar dat hij nadien “als een leeuw” gevochten heeft voor een akkoord. Dan toch als een “leeuw in een kooi”, zo zei Janssens met een verwijzing naar het nummer van Willy Sommers.

De oppositie had niet alleen kritiek op de vorm, maar ook op de inhoud van het begrotingsakkoord. Zo schieten de energie- en koopkrachtmaatregelen volgens hen tekort. Zo sprak Vlaams Belang van “aalmoesbeleid”. “Het koopkrachteffect van deze maatregelen zal even groot zijn als de samenhang in de Vlaamse regering”, dixit Janssens. Ook voor Groen en Vooruit gaan de Vlaamse ingrepen niet ver genoeg. Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman had het zelfs over “peanuts”. “Te weinig en te laat”, klonk het. Het uiterst linkse PVDA ging een stap verder en verwijt de regering dat ze een nieuwe “besparingsronde” doorvoert.

Regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld counterde die kritiek en benadrukte dat ze gericht investeert, zonder daarbij de begroting uit het oog te verliezen. Maar terwijl N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele de keuze voor begrotingsorthodoxie voluit verdedigde, noemde Groen-fractieleider Björn Rzoska de trots over het begrotingsoverschot in 2027 “misplaatst”.

De oppositiepartij verwijt de regering dat ze de hogere eigen inkomsten niet opnieuw naar de samenleving laat vloeien. “Het zijn middelen die u eigenlijk niet toekomen, maar die u op uw beurt veel meer zou moeten laten doorstromen naar de steden en gemeenten, naar de scholen, de jeugdsector, naar alle Vlamingen die thuis moeten krabben om rond te komen. Het geld komt hun toe”, aldus Rzoska.

Nieuwe bladzijde

CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy kwam nog eens terug op bocht die zijn partij heeft moeten nemen over de indexering van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Volgens Van Rompuy heeft zijn partij “gevochten als een leeuw” maar stond CD&V binnen de regering geïsoleerd en was het “geen optie om de regering in een langdurige crisis te storten”. “We slaan de bladzijde om en werken voort in het belang van de Vlamingen. Dat is ook wat zij van ons verwachten”, aldus Van Rompuy.

Maar met dat antwoord nam de oppositie geen genoegen. Zo verweet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau CD&V dat ze met “het circus van de voorbije dagen het vertrouwen in de politiek volledig onder nul heeft geduwd”. Hij hakte fel in op het houding van CD&V, maar kreeg van CD&V meteen het verwijt terug dat ook Vooruit geen rechtlijnig parcours heeft op het vlak van de kinderbijslag. “Wij hebben vanuit Vooruit geen lessen te krijgen over het groeipakket”, zei CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Jambon kreeg voorts het verwijt dat er in zijn Septemberverklaring niks gezegd werd over een aantal gevoelige dossiers, zoals het stikstofdossier en Ventilus. Wat het stikstofdossier betreft, zei Jambon dat de bezwaren die in het openbaar onderzoek zijn ingediend “op hun merites” zullen worden beoordeeld. “Daar waar nodig zullen we met de bezwaren rekening houden. Maar het is niet omdat je een bezwaar indient dat je ook gelijk hebt”, zo merkte Jambon op.