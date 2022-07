Na snoeiharde kritiek mag leidend ambtenaar Kind & Gezin toch aanblijven

Katrien Verhegge, de topvrouw van het Agentschap Opgroeien, mag toch aanblijven na snoeiharde kritiek. Tijdens hoorzittingen werd haar positie door parlementsleden in vraag gesteld. Verhegge krijgt de komende tijd crisismanagers naast zich om het vertrouwen in Kind & Gezin te herstellen.

Ex-minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bestelde een audit na de dood van een baby in kinderopvang ‘t Sloeberhuisje in februari. De lijst met tekortkomingen was vernietigend voor Kind en Gezin, de dienst die crèches in Vlaanderen opvolgt.

De commissie heeft nu een pakket met 75 concrete aanbevelingen klaar. De aanbevelingen variëren van een betere klachtenbehandeling (met één contactpunt), een hervorming van de inspecties, het laten primeren van het voorzorgsprincipe en een pleidooi voor een verlaging van de kind-begeleiderratio.

In het rapport is de commissie zeer scherp voor de top van het Agentschap Opgroeien. Toch mag Verhegge, die al sinds 2007 aan de top van het departement zit, aanblijven. Volgens de commissieleden heeft de top “onvoldoende adequaat en niet met het gepaste urgentiegevoel gereageerd”. De commissie verwijt het agentschap Opgroeien “een gebrek aan performant handelen en een gebrek aan kritische zelfreflectie”.

“De administrateur-generaal (Katrien Verhegge, red.) heeft gefaald. We beseffen dat die woorden hard klinken. Maar als we denken aan wat ouders van sommige kinderen te horen kregen, dan moeten we dat durven benoemen”, zo zei Vlaams Belang-parlementslid Ilse Malfroot bij de voorstelling van het rapport.

In de aanbevelingen vraagt de commissie ronduit dat er “dringend (moet) ingegrepen worden in het organisatiebeleid en het management van het agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen”. Verhegge krijgt crisismanagers naast zich. Deze week nog komt er een externe consultant naast de topvrouw en ICT krijgt de komende tijd prioriteit. Eind dit jaar is voor Verhegge een nieuwe evaluatie gepland.

