Na scherpe kritiek van Paul Magnette (PS): De Croo verdedigt werkmethode federale regering

Premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet geen probleem in de werkmethode van zijn Vivaldi-regering. Op de RTBF-radio gaf hij vanochtend een opsomming van de domeinen waarbinnen de regering resultaten heeft geboekt. Bovendien is het een manier van werken waarmee de ministers in zijn ploeg akkoord gaan, luidde het.

PS-voorzitter Paul Magnette had zondag de werkmethode binnen de federale regering aan de kaak gesteld. Volgens hem worden beslissingen “al te haastig voorbereid” en worden er akkoorden afgeklopt waarvan achteraf “geen tekst” blijkt te bestaan.

Lees ook PREMIUM Slangen op maandag. Bouchez loopt rond met een jerrycan om her en der politieke brandjes te stichten

Premier De Croo vindt de manier van werken met zeven partijen niet per se ingewikkeld. Die partijen willen zaken in handen nemen en het land niet in een impasse laten terechtkomen, aldus de eerste minister. Volgens hem is het ook een methode die werkt. Daarvoor verwees hij naar de beslissingen in de strijd tegen Covid-19, het sociaal akkoord en de verhoging van de minimumpensioenen. “Het zijn de resultaten die tellen. Ik zie resultaten die werken en ministers die akkoord gaan met deze methode.”

Kritiek

Magnette hekelde zondag overigens ook de kritiek van verschillende regeringsleden op de niet-gevaccineerden. Enkele Overlegcomités geleden had premier De Croo zelf nog aangegeven dat de pandemie stilaan een pandemie van de niet-gevaccineerden aan het worden was. Maandag herhaalde hij dat niet-gevaccineerden een pak meer risico lopen om in het ziekenhuis of op de afdelingen intensieve zorg te belanden. Iemand zonder vaccin die deelneemt aan het publieke leven, neemt dus een enorm risico.

Hij blikte ook vooruit op de beslissing die de federale regering binnenkort moet nemen over de energiemix, waarmee ze de toekomst tegemoet wil zien. Daarbij gaat het vooral over de vraag of alle kerncentrales in 2025 de deuren sluiten, of dat de twee jongste reactoren nog een tijdje open blijven, zoals coalitiepartner MR wil. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) moet deze maand nog een rapport aan de regering bezorgen.

Beslissing

De beslissing die nu op tafel ligt, is op zich een technische, rationele discussie, die nu eigenlijk te gepolitiseerd en te ideologisch is, aldus de premier. Het gaat om de vraag of de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is tegen een betaalbare prijs, zoals ook in het regeerakkoord staat. “We zullen die analyse maken.”

Belangrijk voor de premier is dat er zich een bredere discussie aandient over hoe we de energiebevoorrading voor de komende dertig tot veertig jaar gaan organiseren. En daarin is de kernuitstap niet dé factor, aldus De Croo. Hij wil dat debat met open vizier voeren en benadrukte meteen dat we vertrouwen moeten durven hebben in de technologie.