Na recordweek volgende week opnieuw tijdelijke dip in aantal toegediende vaccins

840.000 prikken in een week tijd in juni: zo wil Vlaanderen de vaccinatie­streef­da­tum van 11 juli halen

19 mei Vlaanderen heeft het schema klaar waarmee het de komende weken de deadline van 11 juli wil halen in de vaccinatiecampagne. Vier weken op rij zullen er meer dan 600.000 vaccins per week worden gezet, in de week van 7 juni volgt een piek met dan zelfs meer dan 840.000 inentingen, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De nog ongeveer 3 miljoen niet gevaccineerde volwassen Vlamingen moeten zo in een recordtempo ingeënt worden.