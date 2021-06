Na rampvlucht van afgelopen weekend waarbij 1.300 vogels niet naar huis kwamen: wat is er aan de hand met onze duiven?

“Amper 16 van mijn 38 jonge duiven kwamen thuis. Nummer 17 is dood teruggevonden.” Lisa Versmissen (20) verloor twee weken geleden haast de helft van haar til. Ze is niet de enige duivenmelker bij wie de moed in de schoenen zakt: afgelopen weekend nog keerden 1.300 duiven niet meer terug van hun vlucht uit het Henegouwse Momignies. “Droogte? Mist? Een ziekte? Of puur toeval? We staan voor een raadsel”, zeggen experten.