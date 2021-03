Na paasvakantie meer contactonderwijs in secundair onderwijs

Het gaat dan concreet over het opnieuw toelaten van daguitstappen vanaf 15 maart in het lager en secundair onderwijs. Vanaf diezelfde datum kunnen ook kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs OV3 en OV4 opnieuw voltijds naar school, net zoals de leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs.



Ook in het hoger onderwijs komt er vanaf 15 maart een versoepeling. Hogescholen en universiteiten mogen vanaf dan 20 procent van hun campuscapaciteit benutten (nu is dat nog 10 procent) en alle studenten moeten opnieuw de kans krijgen om twee halve dagen of één hele dag per week les te volgen op de campus.



Ook voor de georganiseerde buitenactiviteiten voor de jeugd komen er versoepelingen. Zo zullen -13-jarigen opnieuw met 25 activiteiten buiten mogen doen (dat was nu 10). En voor de paasvakantie worden jeugdkampen met groepen tot 25 personen mogelijk. Volgens minister-president Jambon is het wel de bedoeling om daarbij te testen bij het begin en einde van het kamp.