Na overlijden baby in Mariakerke: vader uitbaatster kinderdagverblijf aangehouden voor slagen met dood tot gevolg

LIVE. Treinver­keer kan weer zo goed als normaal verlopen - Onze weerman Frank Duboccage: “Zondag en maandag mogelijk storm Franklin”

Storm Eunice rolde de afgelopen 24 uur over ons land en dat liet zich op veel plaatsen hard voelen. Er vielen verschillende gewonden en in Ieper kwam zelfs iemand om het leven. Ook de materiële schade is niet gering: daken werden weggeblazen en bomen losgerukt. Voor de Belgische kust zijn twee schepen op drift geraakt. Het luchtverkeer ligt grotendeels stil. Lees alle ontwikkelingen over het stormweer in onze liveblog.

10:00