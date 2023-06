Na oproep van mama zieke Rachèle (3): tienduizend registraties als stamceldonor op één maand tijd bij Rode Kruis-Vlaanderen

De moeder van de kleine Rachèle uit Pittem deed een maand geleden een wanhopige oproep naar potentiële stamceldonoren omdat haar dochter aan aplastische anemie lijdt. Dat is een zeer zeldzame beenmergziekte. Enkel een stamceltransplantatie kan het kleutertje helpen. Maar van de 41 miljoen geregistreerde donoren is er geen enkele die voor Rachèle kon dienen.

KIJK. Kleine Rachèle (3) nog altijd op zoek naar geschikte stamceldonor

Mama Evie riep daarom iedereen op om zich te laten registreren als stamceldonor. “Rachèle heeft een speciaal knikje in haar weefsel. Daardoor is de zoektocht heel erg moeilijk. Maar ergens loopt hij of zij rond, de perfecte donor. We moeten die nu alleen kunnen vinden.” De moeder beklemtoonde dat je met registratie een leven zou kunnen redden. “Is het niet dat van Rachèle, dan misschien dat van iemand anders.”

Overspoeld

Sinds de oproep noteerde Rode Kruis-Vlaanderen meer dan tienduizend registraties. “Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, en we roepen andere mensen op om zich ook nog kandidaat te stellen”, zegt Joachim Deman van Rode Kruis-Vlaanderen.

Normaal krijgen we een honderdtal nieuwe registra­ties per maand, dus onze mensen doen er alles aan om alles zo snel mogelijk te verwerken Joachim Deman van Rode Kruis-Vlaanderen

“Door de grote hoeveelheid aan nieuwe registraties, worden we wel een beetje overspoeld”, zegt Deman. “Normaal krijgen we een honderdtal nieuwe registraties per maand, dus onze mensen doen er alles aan om alles zo snel mogelijk te verwerken. Kandidaat-donors moeten dus niet panikeren als het eventjes duurt voor ze reactie krijgen.”

Tussen de 18 en 40 jaar oud

Wie opgenomen wordt in de stamceldatabank, moet tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. De kans is overigens klein dat je ooit opgeroepen wordt. “Gemiddeld duurt het twintig jaar voor mensen opgeroepen worden, je mag tot je zestigste doneren als stamceldonor”, zegt Deman nog. “Daarom laten we enkel mensen toe tot hun veertigste verjaardag.”

Wie zich graag wil registreren, kan dit via www.stamceldonor.be. Hier lees je alvast alles over donor worden. Overtuigd? Stel je kandidaat.

