Na ophef rond behandeling borstkanker: “We zien nu dat ziekenhuizen de waarheid soms anders verpakken”

Het zoontje van Sim (48) werd bijna gedood en toch ging de dader vrijuit: “Ik ben die dag kotsmisse­lijk uit de rechtbank gewandeld”

De ex-partner van Sim (48) schudde hun zoontje zo hard door elkaar dat de baby in het ziekenhuis moest vechten voor zijn leven. De mishandeling werd bewezen, maar toch ging de man vrijuit. “Hoe kán zoiets?” Sim vertelt welke verwoestende gevolgen het drama had en hoe de dader zijn agressie na de vrijspraak straffeloos op haar kon afreageren. De emoties worden haar soms te veel tijdens haar getuigenis: “Vroeger geloofde ik dat justitie er is om slachtoffers te beschermen en daders te straffen. Ik was naïef.”