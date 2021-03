Na operatie Sky: is de drugsmaffia effectief knock-out geslagen?

Zeeuws-Vlaanderen Broers Azimi opnieuw op vrije voeten

12 maart De broers Salar en Sasan Azimi - bekend van hun doortocht in realityprogramma's ‘The Sky Is The Limit' en ‘Steenrijk, straatarm’ - zijn vandaag vrijgelaten, drie dagen na hun arrestatie in hun Zeeuws-Vlaamse woonplaats Aardenburg (Sluis). De aanhouding was het gevolg van een onderzoek dat al in 2018 begon. De twee blijven verdachten in de zaak, laat de Nederlandse politie weten.