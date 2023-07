Na onthullingen in HLN over twijfelachtige omstandigheden bij bouw Gents provinciehuis: PVDA vraagt strengere inspecties, minister van Werk Dermagne spreekt over “misdadig gedrag”

“Er is nood aan effectieve controles op werven om de uitbuiting van bouwvakkers tegen te gaan en veiligheid te garanderen.” Dat vraagt Peter Mertens (PVDA) na de onthullingen in deze krant over de twijfelachtige arbeidsomstandigheden bij de bouw van het nieuwe provinciehuis in Gent.