Na noodkreet zoon Joachim Coens: mogen we onze jongeren nog vragen om te blijven volhouden?

“Ik weet oprecht niet hoelang ik dit nog volhoud.” De noodkreet van Felix Coens, zoon van CD&V-voorzitter Joachim Coens, laat niemand onberoerd. Op Twitter schrijft de student over hoe hard hij mentaal afziet van de coronamaatregelen. Dan rijst de vraag: kunnen onze jongeren een eventuele derde golf nog aan? Mogen we hen blijven vragen om te ‘blijven volhouden’? We vroegen het aan motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste van de Universiteit Gent.

Heel wat Vlaamse studenten zetten momenteel alles op alles om hun laatste examens van het eerste semester tot een goed einde te brengen. Normaal gesproken kijken ze dan uit naar talloze feestjes en vieren met vrienden tot de zon opkomt. Als dat geen motivatie is. Maar dit jaar ziet die zogeheten ‘fin des examens’ er compleet anders uit. Geen vooruitzichten, geen feestjes. En dat is zwaar, heel zwaar. Zo zwaar dat Felix Coens, zoon van Joachim Coens, een noodkreet sloeg op Twitter.

De reeks tweets van Felix Coens: Felix Coens: “Ik heb mij altijd goed aan de maatregelen gehouden. Ik heb de mooiste momenten van mijn laatste humaniora en het eerste jaar unief moeten missen. Toch voelde het altijd alsof ik niet in de positie was om te klagen. Het duurt maar efkes, ik moet op mijn tanden bijten, het kan erger, ik heb een goede thuissituatie... bleef ik mezelf vertellen. Ik was optimistisch en dacht dat het over zou gaan. Dat als we dit allemaal samen volhouden dat het in orde zou komen.” “Maar ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog volhoud. Ik voel me een nope, ik loop rond in mijn studentenstad en ik ken er niemand, leg mijn examen af en ken geen enkele studiegenoot. Ik zit elke dag te blokken, maar heb niets om naartoe te leven. Een lesvrije week die ik moet doorbrengen met mijn enige knuffelcontact, die ik niet beu mag worden, want ik mag niet zomaar wisselen. Ik heb angst, angst dat ik hier niet uit weg raak, dat ik in dit isolement vast raak.” “Er was iets om naar te streven, een gevoel dat het wel goed komt, dat is compleet weg. We zijn nog in de lockdown van de 2de golf en de 3de zit er al aan te komen. Het vaccineren vertraagt continu & niemand kan mij zeggen wanneer dit ophoudt. Ik heb vrienden al een jaar niet meer gezien. Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verliezen ben. Ik wil niet zagen, ik vind niet dat ik meer recht heb om te klagen, integendeel. Ik wil geen steun krijgen, ik wil niet horen dat het erg is, dat weet ik zelf ook wel. Ik heb het verdomd lastig en het enige wat ik wil is een doel om naar te streven.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Sta jongvolwassenen meer toe”

Of je nu rechtstreeks verbonden bent met kinderen en jongeren of niet, de woorden van Felix Coens raken. Helaas omschrijft hij een gevoel dat heel wat jonge mensen zullen herkennen. Een noodkreet die niemand koud laat, ook motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste niet. “We staan op een kantelpunt wat betreft de mogelijkheden die we jongeren bieden. Misschien is het tijd om na te denken over de ruimte die we kinderen en jongeren ouder dan twaalf geven. Jongvolwassenen zijn nu eenmaal kwetsbaarder op psychisch vlak dan kinderen. We zouden kinderen en jongeren die ouder zijn dan twaalf jaar meer kunnen toelaten en iets strikter zijn voor kinderen onder twaalf jaar.”

Daarnaast speelt volgens professor Vansteenkiste het onderwijs nog steeds een heel belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen met mentale problemen. Een eerste stap daarbij is het thema bespreekbaar maken. “We moeten jongeren vragen wat ze van de situatie vinden, waarom ze zouden willen opgeven of net volhouden. Ze moeten hun gevoel van frustratie kunnen uiten en we moeten samen een zoektocht creëren naar wat wél nog mogelijk is.”

Workshops

Professor Vansteenkiste beseft dat spreken over mentaal welzijn met leerlingen nieuw is voor heel wat leerkrachten. Toch oppert hij voor een situatie waarbij er geen drempel meer is voor een leerling om aan de mouw te trekken wanneer het minder gaat. “Workshops kunnen in dit verhaal de sleutel zijn tot succes. Leerkrachten zouden kunnen leren hoe ze een groepsgesprek over mentale gezondheid moeten leiden. Op die manier is een dialoog tussen leerkracht en leerling gesneden koek en hoeven onderwijzers hun hoofd niet langer te breken over hoe ze bepaalde situaties best aanpakken.”

Ook ludieke en verbindende acties op school kunnen werken volgens de professor. Al kan dat natuurlijk alleen als de scholen ook effectief openblijven. “Zelfs als leerlingen niet langer fysiek op school aanwezig zouden kunnen zijn, mogen we hen niet loslaten. Dan moeten we gaan voor online gesprekken. Waarom zouden we van een rapportbespreking bijvoorbeeld geen coronagesprek maken? En van een afkoelingsweek een welzijnsweek? Leerachterstand valt in te halen, met ontwikkeling en mentaal welzijn is dat niet zo. De oplossing ligt bij de jongeren, maar de volwassenen moeten de hand reiken.”

Volledig scherm Maarten Vansteenkiste. © Wannes Nimmegeers