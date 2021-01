Na moord op zus in Luik ook moeder bedreigd: “Hij wil haar doden als ze nog een traan om Ahlam laat”

Het parket van Luik heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de oudere broer van Ahlam Younan (28). De Syrische vrouw werd negen dagen geleden vermoord aangetroffen in haar appartement in Luik. Haar handen waren vastgebonden en ze had een schotwonde aan het hoofd. Een zus van Fadia slaakt nu een noodkreet. Ze vermoedt dat Gerges teruggekeerd is naar Syrië om haar ouders te gijzelen. “Mijn moeder kreeg al te horen dat ze gedood zou worden als ze nog een traan om Ahlam zou laten”, klinkt het.

Voor Fadia is er niet de minste twijfel: Gerges heeft de “eremoord” op zijn geweten. Hij zou er zelfs al over opgeschept hebben tegen een broer die nu in Zweden woont. “Hij noemde ons allebei kahba (een hoer in het Arabisch; nvdr). Mijn dochter en ik hebben ook al doodsbedreigingen gekregen”, vertelde ze aan onze Franstalige collega’s van 7sur7.

Fadia woont intussen twintig jaar in België. Ahlam vluchtte later naar ons land om te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk. Beide dames integreerden zich goed, voor Gerges was die westerse levensstijl echter een doorn in het oog.

“Middeleeuwse mentaliteit”

“We zijn allemaal christenen in onze familie, maar Gerges en twee andere broers hebben nog een middeleeuwse mentaliteit”, aldus Fadia. “Mijn zus durfde hem nooit vertellen dat ze een vriend had. In zijn ogen mag je enkel met een man omgaan als je getrouwd was. Ze verzweeg zelfs dat ze een Facebookpagina had.”

“Hij is niet akkoord met de manier waarop we hier leven. Volgens hem is het ook mijn fout dat Ahlam naar hier gekomen is, ik zou haar te veel beïnvloed hebben.”

Fadia met haar zus Ahlam.

Fatale inschattingsfout

Toen Gerges vanuit Zweden naar ons land reisde, rook Ahlam geen onraad. De jongedame ging zelfs in op zijn vraag om bij haar te logeren. Ze was er rotsvast van overtuigd dat haar broer veranderd was. Een fatale inschattingsfout, blijkt nu.

“Het was waarschijnlijk zijn bedoeling om haar mee naar Zweden te nemen”, stelt Fadia. “Voor mij was het twintig jaar geleden dat ik Gerges nog gezien had. Als ik op bezoek ging, viel het me op dat Ahlam niet veel zei. Je merkte dat ze niet op haar gemak was. Ik stelde voor dat hij mijn kinderen eens zou komen bezoeken, hij was tenslotte hun nonkel. Maar dat heeft hij nooit gewild.”

Geen contact meer

Fadia vreest nu vooral voor het leven van haar ouders in Syrië. Gerges had hen in eerste instantie wijsgemaakt dat Ahlam een hartaanval gekregen had. Nu de waarheid aan het licht gekomen is, zitten ze in zak en as.

“Maar Gerges snapt dat verdriet niet”, aldus Fadia. “In zijn gedachten heeft hij een heldendaad verricht. Mijn moeder kreeg al te horen dat ze gedood zou worden als ze nog een traan om Ahlam zou laten.”

Fadia zet nu alles op alles om haar ouders zo snel mogelijk naar ons land te laten komen. Ze vreest echter dat het al te laat is. “Ik krijg hen niet meer aan de lijn. Als iemand me nu belt, verwacht ik het ergste.”