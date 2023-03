Na moord op Duitse Luise (12): ook bij ons plegen meer meisjes tussen 12 en 14 jaar misdrijven

EXCLUSIEF. 5.178 Belgen krijgen hoogste pensioen van het land. Niet alleen rechters en topambtena­ren, maar ook... intercommu­na­les: “We wisten het zelf niet”

Dat rechters en topambtenaren de hoogste pensioenen van het land krijgen, is intussen bekend. Maar uit onderzoek van HLN blijkt dat ook gewezen hoge directieleden van intercommunales zo’n toppensioen ontvangen. Om welke intercommunales gaat het? Hoeveel geld is ermee gemoeid? En welk effect heeft dit eigenlijk op de belastingbetaler? “Uiteindelijk betalen we die dure pensioenen nog jaren mee via de factuur van het water en het afval."