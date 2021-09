Na meer dan een jaar nog eens een pittig voorzittersdebat: “‘Malus’ in pensioenplan? Dan eet ik mijn hoed op”

Twee derde Vlaamse zorgvoor­zie­nin­gen zullen vaccinatie­graad vrijwillig publiceren

6 september Meer dan 580 Vlaamse zorgvoorzieningen of twee derde van alle zorgvoorzieningen in Vlaanderen hebben zich opgegeven om nog deze maand vrijwillig de vaccinatiegraad in hun voorziening te publiceren. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in een persbericht.