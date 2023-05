Na Macron pleit ook Demir voor “pauze” in Europese klimaatregels: “Als de grote uitstoters niets doen, zitten wij toch met de gebakken peren”

In plaats van op de proppen te komen met nieuwe klimaatwetten, zou de Europese Commissie beter een “reality check doen op haar klimaatbeleid”. De Europese focus moet daarbij verlegd worden van nieuwe regels en steeds scherpere reductiedoelstellingen naar klimaatadaptatie. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. De N-VA-minister lijkt een bondgenoot gevonden te hebben in de Franse president Emmanuel Macron die pleitte voor een “een reglementaire Europese pauze” op het gebied van klimaatwetgeving.

Demir verwijst naar de uitspraken van Macron eerder deze maand. Hij deed toen een oproep tot een soort “pauze” in de Europese klimaatregelgeving. “Op het gebied van regelgeving lopen we vóór op de Amerikanen, de Chinezen en alle andere grootmachten ter wereld. Nu moeten we uitvoeren, niet meer regels aanpassen, want dan gaan we alle bedrijven verliezen”, aldus Macron.

“Regelzieke” Europese Commissie

Een boodschap die op de steun kan rekenen van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, die al langer kritisch is over de Europese klimaatdoelstellingen en de “regelzieke” Europese Commissie. “De voorbije drie jaar heb ik erg veel in de woestijn geroepen. Iedereen deed onze standpunten rond klimaat af als wereldvreemd, maar je ziet nu wel velen hun bocht maken”, zegt de N-VA-minister.

China en de VS veroorza­ken samen 40 procent van de wereldwij­de CO2-uit­stoot en de EU slechts 8 procent. Dit wil zeggen dat als die grote uitstoters niets doen, wij toch met de gebakken peren zitten Vlaams minister van Energie Zuhal Demir

Volgens Demir loopt Europa met de Green Deal “mijlenver voor op de Verenigde Staten, China, India en andere landen” maar heeft dat ook een grote kostprijs. “We weten dat China (27 procent) en de Verenigde Staten (13 procent) samen 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaken en de EU slechts 8 procent. Dit wil zeggen dat als die grote uitstoters niets doen, wij toch met de gebakken peren zitten”, stelt Demir.

Focus veranderen

Als het van Demir afhangt, moet Europa het geweer van schouder veranderen. De focus moet minder eenzijdig liggen op de CO2-reductiedoelstellingen en zou beter verschuiven naar “het aanpassen aan de gevolgen van klimaatopwarming” of klimaatadaptatie. “Goed klimaatbeleid is niet enkel een zaak van CO2-uitstoot verminderen, maar bovenal van klimaatadaptatie en onze mensen beschermen tegen de gevolgen die we hoe dan ook zullen ervaren”, dixit Demir.

Groen reageert scherp

Groen-covoorzitster Nadia Naji is dinsdag in een reactie scherp voor minister Demir. “De klimaatcrisis wacht niet tot minister Demir ooit zal erkennen dat we in een klimaatcrisis zitten en zin zal hebben om klimaatbeleid te voeren. Natuurlijk moeten we inzetten op adaptatie. Maar dat mag geen excuus zijn om ondertussen de klimaatopwarming te laten ontsporen”, aldus Naji. “De brandweer neemt toch ook geen pauze bij het blussen van een brandend gebouw wanneer één verdieping geblust is?”

“Dat minister Demir haar eigen ambitie laat afhangen van anderen, is hemeltergend. De opwarming van de aarde stopt niet aan landsgrenzen en ook klimaatbeleid zou dat niet mogen. We hebben nood aan leiders, in eigen land én in het buitenland, die klimaatbeleid voeren met lef. Wanneer gaat minister Demir solliciteren voor die positie?”, aldus nog Naji.