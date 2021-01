Na maanden van zwarte sneeuw eindelijk nog eens witte

Kontich/Edegem Meer dan 2.000 leerlingen en leerkrach­ten van scholen in Kontich en Edegem in quarantai­ne na besmetting met Britse variant: ook burgemees­ter Edegem in quarantai­ne

17 januari De kleuter- en lagereschool OLFA in Edegem én het secundair Sint-Jozef in Kontich gaan met onmiddellijke ingang toe. Meer dan 2.000 leerlingen en leerkrachten moeten onmiddellijk in quarantaine. Ook hun familie moet hetzelfde ondergaan. Maandag en dinsdag zal het UZA met een testcentrum naar de scholen komen om iedereen te testen. Burgemeester Koen Metsu van Edegem moet zelf in quarantaine want zijn twee kinderen lopen school in Edegem.