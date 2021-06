Na loonoverleg duikt nieuwe tegenstelling tussen socialisten en liberalen op: MR wil niet zomaar inboeten in liberale trofee

“Als dit lek juist is, moet het een tekstfout van de socialistische ministers zijn. Want dat voorstel gaat volledig in tegen het regeerakkoord dat in het levenslange behoud voorziet van de maatregel die door Willy Borsus is ingevoerd.” MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez legde zich woensdagavond meteen als een blok voor de gelekte plannen van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Die wil sleutelen aan het gunstregime voor zelfstandigen, die een eerste werknemer aanwerven. Vandaag hoeven zij voor die werknemer geen sociale bijdragen betalen - een regeling die de regering-Michel doorvoerde in het kader van de taxshift. Het doel was om zelfstandigen aan te moedigen mensen aan te werven, en dus de algemene werkzaamheidsgraad op te krikken.