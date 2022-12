Na kritiek op Wegen & Verkeer en KMI: waarom werd er gisteren tijdens spiegelgladde avond niet eerder gestrooid?

Positieve of negatieve luchttemperatuur

Het KMI kondigde eerst code geel aan voor het grootste deel van Vlaanderen, met uitzondering van code oranje voor West-Vlaanderen, waar ook de meeste ongevallen gebeurde. Veel mensen vragen zich af hoe dat komt, aangezien de ondergrond al bevroren was. “De situatie was in de ochtend nog niet helemaal duidelijk. Uit ervaring weten we dat als de luchttemperatuur positief is, de ijzelvorming lokaal en zeer tijdelijk is”, legt Dehenauw uit. “Pas toen we zagen dat de luchttemperatuur voor langere tijd negatief zou blijven, hebben we code oranje afgekondigd in de latere namiddag.” Het verschil tussen code geel en code oranje is belangrijk, vindt Dehenauw. “Code geel is tijdelijk en heel plaatselijke ijzelvorming, daarvoor hebben we sowieso gewaarschuwd. Code oranje is meer algemeen.”