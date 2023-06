Na kritiek op GAS 5-trajectcontroles: “We wachten op fiat van Vlaamse Regering”

Een op de zes vrouwen verlaat lokale politiek voor einde legisla­tuur

In Vlaanderen houdt één op de zes vrouwen die een mandaat opnemen in de lokale politiek er voortijdig mee op. Dat stelt Groen aan de kaak. De partij pleit er ook voor om in Vlaanderen het ritsprincipe in te voeren voor de kieslijsten, wat nu reeds het geval is in Brussel en Wallonië.