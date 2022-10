Na jaren van klachten over pesterijen en machtsmisbruik zet KU Leuven gerenommeerde prof nu toch uit leidinggevende functie

Koning veroor­deelt "barbaarse daad" van Rusland in toespraak voor Belgische troepen

Koning Filip heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan de Belgische troepen in Pabrade, in het oosten van Litouwen. In een toespraak voor de militairen veroordeelde hij “het onbeschrijfelijke geweld” van het Russische leger in Oekraïne.

26 oktober