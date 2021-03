Na jaren taaldiscussie gaat morgen de Klimaatzaak van start: “Wij vragen een koerswijziging”

Het proces dat de vzw Klimaatzaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheden, gaat morgen van start voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die heeft negen dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak en zal voor dat proces zetelen in de Justitia-site, in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere.

Gisteren hield de vzw al protesten in verschillende steden en gemeenten. Volgens Klimaatzaak is het ontoereikende klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten, en is een correct klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar.

Taaldiscussie

De vzw Klimaatzaak stapte al in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. Dat gebeurde in navolging van een gelijkaardige procedure in Nederland, waar de eisers van de rechtbank gelijk kregen en de Nederlandse overheid verplicht werd om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Van bij de start was er discussie over de taal van de gerechtelijke procedure. De zaak was in 2015 ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De Vlaamse regering drong aan op een wijziging van de taal naar het Nederlands, of een opsplitsing van de procedure in het Frans én het Nederlands. Uiteindelijk besliste het Hof van Cassatie in april 2018 dat de procedure in het Frans bleef.

Nadat de partijen de voorbije maanden hun schriftelijke conclusies hebben uitgewisseld, krijgen ze nu negen dagen lang het woord.

Quote Een opwarming van meer dan 1,5 °C is gevaarlijk, meteen de reden waarom de internatio­na­le gemeen­schap én België beslisten dat we daar onder moeten blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Vzw Klimaatzaak

Koerswijziging

“Wij vragen geen schadevergoeding, maar een koerswijziging", klinkt het bij de vzw. "Concreet eisen we een reductie van broeikasgasemissies van minstens 42 procent in 2025, van minstens 55 procent in 2030, beide tegenover het referentiejaar 1990, en een netto nuluitstoot in 2050. Deze eis is een vertaling naar de Belgische context van de klimaatwetenschappelijke inzichten van wat nodig is om een gevaarlijke opwarming van + 1,5 °C te voorkomen."

"Een opwarming van meer dan 1,5 °C is gevaarlijk, meteen de reden waarom de internationale gemeenschap én België beslisten dat we daar onder moeten blijven", gaat de vzw verder. "Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Nochtans is een correct klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie.”

Voordelen voor ons land

Volgens de vzw toont een studie van Eurofound uit 2019 aan dat België binnen Europa relatief gezien het meeste te winnen heeft bij een implementatie van het Verdrag van Parijs, met een verwachte stijging van het bnp met 2,2 procent en van de werkgelegenheid met 0,9 procent. Ook andere studies wijzen in dat scenario op macro-economische voordelen voor onder meer België, aldus de vzw.

"Geen van de overheden betwist in de schriftelijk overgemaakte conclusies overigens dat de transitie technisch en economisch haalbaar zou zijn", klinkt het nog.