Na Hoge Venen ook plateau van Croix-Scaille in provincie Namen afgesloten voor verkeer

Baby komt om nadat papa controle over het stuur verliest: man vlucht maar wordt later opgepakt

31 december In Momignies in de provincie Henegouwen is een baby van drie maanden om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vader van het kind verloor de controle over het stuur, waarna de gezinswagen zwaar begon te tollen en tegen een vangrail botste. Na het ongeval, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren, is de vader gevlucht, maar hij werd later gearresteerd. De zaak wordt onderzocht, meldt het parket van Charleroi.