Na Hitler-erende nummerplaat wil Freilich (N-VA) dat overheid nummerplaten kan intrekken

“Het water is er in het voorjaar metersdiep en berekoud”: derde dodelijke duikon­geval in vier jaar tijd in oude steengroe­ve

Hoe komt het dat duikers in de voormalige steengroeve van Dongelberg sterven? “Ga maar na”, zegt ervaren instructeur Gerard Jonkmans, “de drie dodelijke ongelukken gebeurden allemaal in het voorjaar. Dan is het water nog berekoud.” Of is het enkel een spijtig toeval dat er in vier jaar drie mensen verongelukten, zoals afgelopen zondag nog een 37-jarige Limburger overkwam? “Niet elk lichaam kan tegen koud water, dat klopt. Maar wij zijn toch niet verantwoordelijk voor de daden van de duikers?”