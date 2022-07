Na het verlies van hun zoontje én dochtertje is er eindelijk gezinsgeluk voor Simon en Kimberly: “Krijst Henri? Dan vind ik dat super”

Op het donkerblauwe geboortekaartje van Henri staat een goudkleurig olifantje. Net als op de kaartjes van Annemoon en Lucas. “Grote zus had een roze olifant als knuffel, en er staan wel wat olifantjes in huis. Ze lijken de rode draad in ons gezin”, zegt Kimberly Verhulst met een glimlach. Henri (6,5 maanden), een stevig baasje van wie de eerste tandjes komen piepen, kijkt intussen BabyTV, maar valt nadien gelukzalig in slaap. “Hij is een droomkind”, zegt Simon De Koning. Papa’s en mama’s zeggen zoiets nogal snel, maar in het geval van dit koppel is het ook écht zo. Niemand die het hen niet gunt.