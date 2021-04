Na het triootje in ‘Dertigers’: met stip de wildste fantasie, “zou ik het opnieuw doen, dan zou het met veel duidelijkere afspraken zijn”

Neen, u heeft het niet fout begrepen: we gaan het over trio’s hebben, oftewel seks met meerdere, in dit geval drie, personen. Deze keer niet te zien in ‘Temptation Island’, wel in primetime op Eén. Na een avond stappen nam homokoppel Elias en Axel in ‘Dertigers’ verre kennis Nick mee naar huis, die daar maar weinig zin had om al onder een fleecedekentje te kruipen. Na een bespreking in de keuken — “Gij ziet dat zitten?” “Als gij dat ziet zitten...” — was het geklonken en ’s ochtends bleek de meest prangende kwestie of Nick ook nog ontbijt moest hebben.