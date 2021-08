Na het Rode Kruis is het leger kop van Jut in rampgebied: “We zijn er wel, maar je ziet ons niet altijd”

Het is een ware mierennest geworden in de ravage die de overstromingen veroorzaakten in ons land. Honderden vrijwilligers stromen er toe na inzamelacties, het Rode Kruis werkt er de klok rond en ook de lokale politie en brandweer heeft hun handen vol. Maar ook onze militairen zijn al sinds 14 juli door het slijk aan het ploeteren, al blijkt daar soms aan getwijfeld te worden. “Dat we niet zichtbaar aanwezig zijn in het gebied? Dat lijkt misschien zo, maar het tegendeel is waar”, zegt officier Tom Manghelinckx (39).