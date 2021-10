Na het proces-De Pauw: hoe komt het dat mensen evolueren van geestig flirten tot schaamteloos seksuele avances maken?

“Wat bij mensen in machtspositie een rol speelt in de ontwikkeling van hun gedrag, is het gebrek aan duidelijke signalen. Ze krijgen geen klap in hun gezicht - dat is ook een paar keer gezegd tijdens het proces-De Pauw. Dat gebeurt eigenlijk nooit: iemand in een leidende functie op het werk een klets verkopen, betekent dat de ondergeschikte daar negatieve consequenties van zal voelen. Dus komt het signaal dat er een grens is overschreden niet, of nauwelijks”, zegt Erika Frans (64), expert seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Sensoa.