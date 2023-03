Na het overlijden van haar zoon in Zuid-Afrika, ondernam Annemie zelf de reis: “Het had iets helends om op die plek te staan”

Uitgelegd: zo werkt het grootste batterij­park van ons land

In het Oost-Vlaamse Ruien is het grootste batterijpark van ons land geopend. Opvallend, want een dikke tien jaar geleden kon je op dezelfde locatie nog de meest vervuilende steenkoolcentrale van ons land vinden. Nu is het nieuwe batterijpark het toonbeeld voor groene energie in ons land. Maar een batterijpark, wat houdt dat precies in? Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.