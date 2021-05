Na het kabelbaandrama. Ook Fanny (46) verloor als kind haar beide ouders na een ongeval: “Niet weten wie ze waren, dát is mijn grootste gemis”

Eitan Biran, een Israëlisch jongetje van 5, is de enige die het drama met de kabelbaan bij Lago Maggiore afgelopen zondag overleefde. Bij de crash in de bergen bij het dorpje Stresa kwamen veertien mensen om, onder wie ook de ouders, grootouders en het 2-jarige broertje van Eitan. De zwaargewonde kleuter is sinds donderdag weer bij bewustzijn en ademt opnieuw zelfstandig. Zijn tante ontfermt zich nu over hem. Maar naast de fysieke pijn staat de kleine Eitan mentaal nog voor een lange strijd. Want hoe zet je je leven verder als je als enige van je gezin zo’n drama overleeft?